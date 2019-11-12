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Общество

Дольщикам ЖК "Новинки Smart City" предложили рефинансировать ипотеку в банке ДОМ.РФ за 8,5%

13 ноября 2019 13:43  [68] Общество
ЖК Новинки Smart City

ЖК Новинки Smart City

Фото: НИА Нижний Новгород

Дольщикам ЖК "Новинки Smart City" предложили рефинансировать ипотечные кредиты в банке ДОМ.РФ за 8,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Дольщикам предусмотрено снижение базовой процентной ставки для зарплатных клиентов банка - на 0,2 процентных пункта.

Напомним, что банк ДОМ.РФ упоминался в качестве потенциального кредитного учреждения, которое будет работать с эскроу-счетами (система, когда банк выступает посредником между застройщиком и участниками долевого строительства и таким образом защищает средства дольщиков) в Нижегородской области. Сейчас это делает Сбербанк.

Ранее сообщалось, что сейчас на территории крупнейшего долгостроя Нижегородской области - ЖК "Новинки Smart City", введены в эксплуатацию первые дома. Застройщиком выступает Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков".

Планируется, что Фонд достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тыс. квартир площадью 66,4 тыс. кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тыс. семей, которые включены в реестр требований участников строительства.

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