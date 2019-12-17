Литературное кафе планируется открыть в ОКН в центре Нижнего Новгорода Бизнес

Литературное кафе планируется открыть в объекте культурного наследия (дом купца Фомина, ул. Минина,6) в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе круглого стола 24 декабря 2019 года на тему воссоздания гостиницы "Россия" на Верхневолжской набережной сообщила представитель собственика гостиницы - директор компании ООО "Сервис-отель" Вера Терещенкова.

Согласно информации, сделать это планируется в рамках проекта воссоздания гостиницы, так как здание территориально относится к этому комплексу. Ранее сообщалось, что гостиница "Россия" может стать жилым домом.

"Проект реставрации был заказан в фирме "Этнос", он готов. Проект прошел все экспертизы. В этом доме будет полная реставрация", - пояснила Вера Терещенкова.



По ее словам, собственники здания мечтали о том, чтобы дом имел какое-то отношение к писателям и журналистам, поэтому и запроектировали там "маленькое писательское и журналистское кафе", вместимостью до 30 посетителей. Напомним, в 1978 году дом расселили, там располагалось Горьковское отделение Союза писателей СССР.



Также в ходе круглого стола собственники гостиницы "Россия" предложили построить часовню в Александровском саду.



СПРАВКА (Википедия):



Здание каменного двухэтажного дома № 6 по улице Минина было построено в 1906 году купцом Фоминым. Купеческий дом, выполненный в традиционном для своего времени эклектическом стиле, находился на углу с уже не существующей Георгиевской площадью. Вскоре купец умер, а его вдова продала в 1914 году дом почётному гражданину города Мурома, купцу 1-й гильдии, Алексею Кузьмичу Зворыкину. Дом предназначался для его дочери, Олимпиады, бывшей замужем за известным в городе хирургом Константином Константиновичем Чачхиани.

Чачхиани организовал в доме свою приёмную: на двери висела табличка "Хирургические, внутренние и глазные болезни", а на первом этаже располагались докторский кабинет и небольшой зал для ожидания. Наверху, куда вела полувинтовая дубовая лестница, находился зал с лепными украшениями на потолке. Обстановка в доме была богатой: на полу лежал дубовый паркет, мебель была выполнена из красного дерева и обита шёлком с золотом, в зале стоял рояль.

Революция 1917 года не сразу сказалась на обитателях дома. Однако в 1925 году в дом начали подселять новых жильцов. В начале, правда, бывшие хозяева сами могли выбирать новых соседей, но в конце концов, дом наполнился совершенно случайными людьми. Внутри была выполнена существенная перепланировка. Отопление сменилось сначала на печное, затем — на АГВ.

В 1978 году дом расселили для того, чтобы отдать Горьковскому отделению Союза писателей СССР. Здание отремонтировали и заново перепланировали. Здесь проходили заседания, концерты, встречи. Сейчас здание находится на государственном балансе и требует капитального ремонта, хотя пока ещё не совсем утратило былую красоту.