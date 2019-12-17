Нижегородский водоканал заключил соглашение о сотрудничестве с ссузом Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

АО "Нижегородский водоканал" и ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум" подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Это уже второе соглашение Нижегородского водоканала со средним специальным учебным заведением, отметили в пресс-службе компании.

Всего в техникуме обучается более полутора тысяч студентов, и многие из представленных специальностей востребованы на ресурсоснабжающем предприятии.



Первый заместитель генерального директора Нижегородского водоканала Александр Сидляревич отметил, что сотрудничество с ссузами очень важно для организации.



"В первую очередь, нам интересны учащиеся на технических и строительных специальностях: слесари-ремонтники, геодезисты, экологи, слесари аварийно-восстановительных работ. Потребность в таких специалистах велика: средний возраст наших работников по некоторым участками приближается к 50 годам, и потому мы хотим, чтобы наши высокоопытные специалисты поделились своими знаниями с новым поколением. Именно сплав опыта и молодости позволит нашему предприятию и дальше развиваться максимально эффективно", – отметил Александр Сидляревич.



В ближайшее время водоканал и ссуз приступят к совместной работе по совершенствованию и организации программ техникума с учетом потребностей Нижегородского водоканала. В частности, водоканал намерен проводить работу по организации практик студентов. Наиболее талантливые и способные учащиеся будут поощряться стипендиями в размере трех тысяч рублей. Кроме того, по итогам практики и стажировки ребята смогут получить рабочее место в Нижегородском водоканале.



Как отмечает директор Нижегородского строительного техникума Галина Шабаева, соглашение с водоканалом существенно расширяет возможности техникума.



"Благодаря соглашению, мы обеспечиваем наших ребят производственной практикой. На предприятии они могут познакомиться с производственными мощностями, оборудованием, работой специалистов изнутри. И, конечно, основная цель нашего сотрудничества – трудоустройство наших выпускников после окончания техникума на водоканал", - подчеркнула Галина Шибаева.



На подписании соглашения присутствовали и учащиеся профильных специальностей.



"У нас летом должна начаться производственная практика. И я для себя уже определил, что проходить ее буду на водоканале", - рассказал студент 2 курса специальности "Геодезия" Даниил Ганфильд.



Напомним, ранее Нижегородский водоканал заключил соглашение с ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий". Кроме того, на предприятии реализуется программа кросс-функциональных стажировок для студентов трех ведущих вузов. Со стажерами заключается срочный трудовой договор и предоставляется возможность устанавливать гибкий режим работы. В этом году участниками стали 33 студента. По итогам стажировки 7 выпускников вузов переведены в штат компании на вакантные позиции, для 8 ребят, продолжающих обучение, стажировка продлена на 1 год. Еще 14 стажеров зачислены во внешний кадровый резерв компании, так как на данный момент часть из них не имеет возможности совмещать стажировку с обучением, остальные ждут появления вакантных позиций в интересующих их подразделениях.