Похолодание ожидается в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.
Уже завтра температура воздуха опустится до 0°…-5°. После этого установится отрицательный температурный фон.
В частности, 26 и 27 декабря днем термометры покажут -2°…-8°. Ночью 26 декабря: -5°…-10°, 27 декабря: -10°…-12°.
Осадков не прогнозируется.
По словам Ольги Мокеевой, на дорогах Нижнего Новгорода ожидается гололедица.
Напомним, 24 декабря температура воздуха в Нижнем Новгороде на 10-12 градусов превысила среднемноголетние значения.
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