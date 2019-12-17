Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2019 15:45  [329] Глеб Никитин проверил работу нижегородского регионального центра "Вега"
24 декабря 2019 15:37  [58] Похолодание ожидается в Нижегородской области
24 декабря 2019 15:29  [57] Нижегородский водоканал заключил соглашение о сотрудничестве с ссузом
24 декабря 2019 15:16  [64] Температура воздуха в Нижнем Новгороде на 12 градусов превышает обычные значения, - синоптик
24 декабря 2019 14:46  [412] Вся планируемая сеть из 35 пунктов приема вторсырья установлена в Нижнем Новгороде в 2019 году
24 декабря 2019 14:37  [86] "Теплоэнерго" обратилось к депутатам Госдумы с инициативой об отмене банковских комиссий
24 декабря 2019 14:18  [81] Три автозаводских детсада победили в конкурсе светового оформления "Зимняя сказка"
24 декабря 2019 14:13  [133] Поздравление "С Нооыы годом" появилось в Павлове
24 декабря 2019 13:50  [442] "ТНС энерго" выпустило приложение для смартфонов с iOS по оплате квитанций и передаче показаний счетчиков
24 декабря 2019 12:44  [108] Квартал и аллеи ремесленников: планы по развитию НХП в Нижнем Новгороде на 2020 год
Общество

Похолодание ожидается в Нижегородской области

24 декабря 2019 15:37  [58] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Похолодание ожидается в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Уже завтра температура воздуха опустится до 0°…-5°. После этого установится отрицательный температурный фон.

В частности, 26 и 27 декабря днем термометры покажут -2°…-8°. Ночью 26 декабря: -5°…-10°, 27 декабря: -10°…-12°.

Осадков не прогнозируется. 

По словам Ольги Мокеевой, на дорогах Нижнего Новгорода ожидается гололедица.

Напомним, 24 декабря температура воздуха в Нижнем Новгороде на 10-12 градусов превысила среднемноголетние значения.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph