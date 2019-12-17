Похолодание ожидается в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Похолодание ожидается в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

Уже завтра температура воздуха опустится до 0°…-5°. После этого установится отрицательный температурный фон.

В частности, 26 и 27 декабря днем термометры покажут -2°…-8°. Ночью 26 декабря: -5°…-10°, 27 декабря: -10°…-12°.

Осадков не прогнозируется.

По словам Ольги Мокеевой, на дорогах Нижнего Новгорода ожидается гололедица.

Напомним, 24 декабря температура воздуха в Нижнем Новгороде на 10-12 градусов превысила среднемноголетние значения.