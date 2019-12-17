"Транснефть-Верхняя Волга" завершила ремонты на нефтепроводе Сургут – Полоцк

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АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило плановые ремонтные работы на магистральном нефтепроводе (МН) Сургут – Полоцк. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ремонтные мероприятия проводились круглосуточно на протяжении 72 часов на территориях Нижегородской области, Владимирской области, Ивановской области, Кировской области и Республики Марий Эл.
В период плановой остановки транспортировки нефти специалисты АО "Транснефть-Верхняя Волга" провели средний ремонт 25 задвижек, выполнена замена 6 единиц запорной арматуры, устранены дефекты методом вырезки катушек на технологическом трубопроводе НПС "Прудки". Подключены построенные участки магистрального нефтепровода общей протяженностью свыше 8,6 км.
Плановый ремонт участков МН Сургут – Полоцк был выполнен в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть-Верхняя Волга".
Цель - поддержание высокой надежности функционирования магистральных нефтепроводов.
Перекачка нефти возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.
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