Недостроенную АСТ в Кстове купил предприниматель за 43 млн рублей Бизнес

Недостроенная АСТ Фото: Яндекс.Карты

Недостроенное задние АСТ, расположенное в с.Федяково Кстовского района Нижегородской области, приобрел ИП Канашин А.Н. За 42,6 млн рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, расположенной на сайте регионального министерства имущественных отношений.

На торги выставлялось восьмиэтажное нежилое здание (первый корпус), площадью 13, тысяч кв. метров, в котором на момент продажи находились помещения, переданные в аренду "ВымпелКому", "Мегафону", "Т2Мобайлу" и "МТС". Компании в этом здании разместили свои базовые станции сотовой связи.

Также в перечень продаваемого имущества входил 100-метровый объект незавершенного строительства (степень готовности — 98%).

Одновременно с указанными объектами недвижимости продавался земельный участок площадью 32,6 тысяч кв. метров. Этот участок является промышленным и предназначен для объектов энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.

Напомним, что год назад эту станцию планировало приобрести ООО "Стармет", предлагая 32 млн рублей. Компания намеревалась осуществить собственными силами демонтаж недостроенных объектов станций, при условии передачи в собственность "Стармета" материалов, образовавшихся от демонтажных работ.