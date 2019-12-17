Аварийный антирекорд: 15 пешеходов сбили на дорогах Нижегородской области 24 декабря Происшествия

За сутки 24 декабря в Нижегородской области в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 15 пешеходов. Этот день, на данный момент, стал самым аварийным для пешеходов в 2019 году, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Большинство ДТП произошли в темное время суток, в утренние и вечерние часы. Шесть пешеходов попали под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах.

В ГИБДД пояснили, что всплеск наездов на пешеходов обусловлен рядом факторов:

- ранние сумерки и дожди обуславливают движение пешеходов преимущественно в условиях недостаточной видимости. Отсутствие обычного для данного периода времени снежного покрова делает пешехода в темной одежде неразличимым на фоне мокрой дороги. В результате, пешеходы не заметны для водителей. К сожалению, немногие пешеходы используют световозвращатели, позволяющие стать заметнее на дороге.

- капюшоны, зонты, поднятые воротники, наушники также мешают оценить дорожную обстановку. В результате при переходе в установленных местах, пешеходы не убеждаются в том, что автомобили остановились и предоставляют им преимущество.

- водители ошибочно предполагают, что в населенных пунктах разрешено двигаться со скоростью до 80 км/час, хотя ограничения в 60 км/час не отменены. В результате водители не успевают среагировать на появление пешеходов на проезжей части, кроме того наезды на высоких скоростях имеют более тяжелые последствия.

Госавтоинспекция Нижегородской области предупреждает участников движения об осложнении ситуации с обеспечением безопасности пешеходов и рекомендует участникам движения быть предельно внимательными и осторожными, учитывать сезонные факторы, негативно влияющие на состояние аварийности.

24 декабря произошли следующие ДТП с ранеными:

- на 1 км подъезда к д. Ярымово от автодороги Павлово – Сосновское, 60-летний водитель, управляя автомобилем Лада Калина, совершил наезд на пешехода, идущего по краю проезжей части. Пострадала 44-летняя женщина.

- в Павлове неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 43-летнего велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части.

- в Арзамасе 30-летний водитель Opel сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

- в Лыскове 57-летний водитель Лады Гранта сбил 18-летнюю девушку, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- в Лыскове 32-летний водитель Skoda совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадал 42-летний мужчина.

- в Богородске 28-летний водитель Nissan наехал на 42-летнюю женщину, идущую по территории автопарковки.

- в Борском районе 31-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 60-летнюю женщину-пешехода. Ее госпитализировали с диагнозом - закрытый перелом малой берцовой кости левой голени со смещением и ушиб левого локтевого сустава.

- в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 38-летний водитель Kia совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадал 26-летний молодой человек.

- в Канавинском районе 72-летний водитель, управляя Volkswagen, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и с места ДТП скрылся. Пострадал 16-летний юноша, после ДТП был отпущен.

- в Ленинском районе 60-летний водитель Nissan сбил 28-летнюю девушку.

- в Ленинском районе 39-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, сбил 51-летнюю женщину. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга ее госпитализировали.

- в Советском районе 54-летняя женщина-водитель, управляя Toyota, сбила пешехода. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга госпитализировали 50-летнюю женщину.

- в Советском районе 35-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai сбил 26-летнего молодого человека, переходящего проезжую часть по линии тротуара.

- в Советском районе 49-летний водитель Land Rover сбил 38-летнюю женщину, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- в Сормовском районе 25-летняя женщина-водитель Kia сбила пешехода, переходящего проезжую часть перед близко идущим транспортом в зоне видимости перехода. С закрытым переломом правой голени была госпитализирована 69-летняя женщина.

Напомним, восемь пешеходов сбили на дорогах Нижегородской области 17 декабря. На прошлой неделе женщину дважды сбили на дороге в Выксе.