Жители Сормовского района высказались за сохранение маршрутов Т-65, Т-76 и Т-78 в Нижнем Новгороде Общество

Открытые обсуждения маршрутной сети в Сормовском районе 3 июля Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Жители Сормовского района высказались за сохранение маршрутов Т-65, Т-76 и Т-78 на общественных обсуждениях проекта маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил корреспондент, присутствовавший на встрече 3 июля 2018 года.



Согласно предложенным изменениям, трамваи №6 и №7 будут ходить с интервалом по пять минут, всего на линии будет 11 трамваев. Планируется восстановление троллейбуса №5, на маршруте будет пять единиц с интервалом 20 минут. Количество троллейбусов №8 будет увеличено до 11 единиц с интервалом движения 10 минут.



По социальным автобусам, маршрут №3 пока не меняется, окончательное решение будет принято после второго обсуждения с жителями, на линии планируется работа 13 единиц с интервалом 7-10 минут. По автобусу №6 - три единицы с интервалом 25-30 минут, по автобусу №8 - шесть единиц с интервалом 10-11 минут, №10 - на линии планируется 16 единиц интервалом 4-5 минут. Маршрут автобуса № 12 (ЗКПД4-Щербинки) планируется продлить до ул. Дубравной, всего будет 30 единиц с интервалом 6 минут, на маршруте №25 остается один автобус. По маршруту №35 - шесть автобусов с интервалом 10-11 минут, по №45 - схема обсуждается с возможным переносом транспорта на Канавинский мост, всего будет 35 автобусов с интервалом 6 минут. По маршруту №51 - 25 автобусов с интервалом 6-7 минут. Автобус 52 планируется пустить через ул. Бурнаковскую с интервалом 10-15 минут, по №56 – увеличение до 20 единиц с интервалом 7 минут, по № 57 - восемь единиц с интервалом движения до 20 минут, по № 65 - 15 единиц с интервалом 10-11 минут, по №90 - 30 единиц с интервалом 6 минут. Автобус №95 (ул. Дубравная-ул. Долгополова) планируется продлить до пл. Свободы с проездом через пл. Горького, всего на линии будет 15 автобусов с интервалом 10 минут.



Также жителям рассказали о работе коммерческих маршрутов. По Т-29 схема движения в проработке, планируется связать центр Сормовского района с м/р Щербинки. Т-39 остается с увеличением подвижного состава. Маршрут Т-55 в проработке (в планах продлить его до пятого м/р Сормовского района). Т-71 и Т-94 не меняются, по Т-65 планируется продление до м/р Юг. По всем остальным маршрутам решение пока не принято, пояснили в департаменте транспорта.



От жителей поступило несколько предложений. "Сняли Т-72, планируется заменить его автобусом №95, но недостаточно одного маршрута, который соединяет ул. Дубравную с центром города. Много студентов едут из Балахны, и невозможно сесть на автобус утром. Можно ли добавить маршрутов в эту сторону? Без пересадки", - попросил участник встречи. И.о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова предложила жителям ездить с пересадками, но вопрос записала.



Нижегородцы также попросили связать поселок Высоково с пл. Минина, без пересадок, а маршрут Т-41 пустить с проездом через ул. Республиканскую. Кроме того, направить транспорт через военный городок, также предложили изменить маршруты автобусов №8 и №39 либо другого транспорта с проездом через пенсионный фонд по ул. Заводской парк и через поликлинику по пр. Кораблестроителей. Участники обсуждения также заметили, что от ул. Коминтерна до автовокзала Щербинки нет социального автобуса. По автобусу №12 попросили вывести на линию более новые автобусы ввиду того, что они визуально уже отработали свой срок. Т-51 предложили пустить вдоль реки Левинки с выездом на главную дорогу до поликлиники в пятом м/р Сормовского района.



Традиционно жители потребовали продлить работу общественного транспорта до позднего вечера, в планах дептранса - ввести жесткое расписание для перевозчиков.



"У нас убрали ИП Кормакова. В итоге оставили Т-6 и №71, они ходят раз в час. Каргин будет дополнительно ездить на Торфосклад? ", - поинтересовались они. "Мы проработали вопрос, заезд будет обязательно, проходит утверждение, к сентябрю будете ездить", - ответила Кузнецова.



Жители настоятельно рекомендовали не отменять Т-65, Т-76 и Т-78, также Т-24 и Т-57. Кузнецова ответила, что вопрос пока открытый.



Также они спросили, когда введут АСКОП на коммерческих маршрутах. Кузнецова пока не назвала точных сроков введения системы на других маршрутах. "У нас возникал вопрос, как состыковать тарифы и осуществлять пересадки. Вопросы решены, получено согласование главы города Владимира Панова на введение пересадок с коммерческого на муниципальный транспорт. В ближайшее время в СМИ мы объявим, на каком именно транспорте и с какого числа это произойдет", - пояснила она.



Еще одна участница обсуждения поинтересовалась, на основании чего рассчитан интервал движения транспорта и можно ли сделать выделенные полосы на дорогах для общественного транспорта. "У нас все стоит, потому что перезагружена маршрутная сеть. Нужно уменьшить количество подвижного состава и расширить дороги. У нас только пр. Ленина и пр. Гагарина могут иметь выделенные полосы. Ваше предложение не поддержат автолюбители, пробки будут еще больше, но можете направить предложения", - подчеркнула Кузнецова.



Напомним, в каждом районе города пройдет по два обсуждения, всего их будет 16. Встречи уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Приокском и Советском районах города.



Напомним также, 28 июня нижегородский дептранс обнародовал предварительную маршрутную сеть. Пожелания, высказанные на прошедших обсуждениях, в ней учтены частично.