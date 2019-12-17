Суд арестовал виновника ДТП на Бору, где погиб четырехлетний ребенок Происшествия

Фото: ГУ МВД России по НО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суд арестовал виновника аварии на Бору, где погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщается на сайте Борского городского суда Нижегородской области.

Напомним, столкновение четырех транспортных средств произошло около 15:40 22 декабря на 27 км автотрассы Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево. 59-летний водитель, управляя автомобилем Lexus LX570, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с ГАЗелью и автомобилем Hyundai IX35, после чего ГАЗель также выехала "встречку" и столкнулась с Ford Transit.

Среди пассажиров Hyundai находился четырехлетний мальчик. Он сидел в детском удерживающем устройстве, но все-таки получил ранения. Его доставили попутной машиной в местную больницу, но ребенок скончался. Также находившиеся в этой машине молодые мужчины (24, 25 и 28 лет) получили переломы различных частей тела и были госпитализированы.

В ГАЗели находился еще один ребенок — мальчик 2019 года рождения. Он был в детском удерживающем устройстве. О травмах ребенка не сообщается, но его доставили в борскую ЦРБ. Также госпитализирована 34-летняя женщина-пассажир ГАЗели.

Еще один ребенок-участник аварии — трехлетний мальчик, находился в автомобиле Lexus. Он тоже был в детском удерживающем устройстве. Его госпитализировали, а 59-летнего мужчину-водителя и 42-летнюю женщину-пассажирку с переломами ребер отпустили домой.

В целом, в данном ДТП пострадали восемь человек, в том числе погибший четырехлетний мальчик.

Виновником аварии считают мужчину, управлявшего автомобилем Lexus. Сейчас его, по решению суда, заключили под стражу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), за которое предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.