Безопасная транспортировка малогабаритных судов

Отдых у воды – это одни ощущения, а на воде – совсем другие. Их сложно передать словами, но тот, кто их однажды испытал, все поймет. Неслучайно многие люди, живущие недалеко от берега реки, моря или озера, часто задумываются о приобретении какого-либо судна. Кто-то мечтает о катере, кому-то подойдет моторная лодка с алюминиевыми или надувными бортами. Для сторонников спорта отличным приобретением послужат каяки или байдарки, любителям скорости и виражей на водной глади идеальную компанию составят современные гидроциклы.

Хорошему судну – достойная перевозка

Как видно, вариаций плавсредств достаточно, чтобы выбрать времяпрепровождение по вкусу. Если вы стали обладателем катера, или, допустим, той же байдарки, их нужно где-то хранить. Хорошо, если вы пользуетесь услугами станций, на платной основе предоставляющих соответствующие условия. Но это не обязательно, так как есть возможность купить легковой прицеп, чтобы на нем перевозить плавсредство. А хранить его вы можете у себя в гараже. Это удобно и выгодно, поскольку не придется вносить довольно высокую арендную плату за ангар.

На что обратить внимание при покупке

В хорошем лодочном прицепе предусмотрено все не только для перевозки, но и для погрузки судна и спуска его на воду. Расчет делается на то, чтобы вы прикладывали для этого минимум физических усилий. Однако перед приобретением необходимо определить параметры. Отталкиваясь от них, легко делать выбор. Главную роль играют технические характеристики вашего автомобиля и самого плавсредства. Учитывается длина. Она у лодки должна быть меньше, чем у прицепа. Далее определяются:

Тяговые возможности автомобиля. То есть, следует узнать максимально допустимую массу прицепа. Это можно уточнить у производителя, посмотреть в паспорте или сервисной книге. Надежность фаркопа. Убедиться нужно в том, что он соответствует массе лодки, которую вы планируете перевозить. Если нет, следует установить более мощный. Это вам охотно сделают в сервисном центре. Тип автомобиля. Например, если у вас внедорожник, то прицеп подбирайте на высоких колесах. Это обеспечит максимальную проходимость. Если же данным пунктом пренебречь, выбрать на внедорожник модель, оборудованную небольшими колесами, в пути вас могут ждать неприятности. При первом же попадании в колею вы застрянете в грунте.

Если масса лодки, которую вы планируете перевозить, превышает 750–1 000 кг, то для более лучшей управляемости прицеп должен быть оборудован тормозной системой. Такая модель стоит дороже, но убережет от дорожных инцидентов.

Технические нюансы

Параметры стоек тоже учитываются при выборе. Например, для лодки узкой конфигурации с жестким дном и центровым килем идеальным будут низкие. Преимущество данного исполнения еще и в том, что на него легко осуществлять погрузку и выгрузку.

Средние стойки подходят для любых малогабаритных судов, кроме лодок с надувными баллонами. Для последних предусмотрены высокие стойки. В этом есть практический смысл. Дело в том, что надувные баллоны лодки, перевозимой на прицепе с высокими стойками, лишены контакта с его крыльями. Это предотвращает различные повреждения. Еще одно важное правило: если у вас лодка с плоским днищем, то подбирайте для нее широкий прицеп. Делайте это с таким расчетом, чтобы судно помещалось между крыльями.

Максимально упростить все действия с плавсредством поможет правильный тип креплений и направляющих. Определяющим фактором является конфигурация днища лодки и материал, из которого она изготовлена. Для надувных плавательных средств рекомендуется выбирать полозья в качестве направляющих. Если отдадите предпочтение роликам, то существует риск деформации баллонов.

Аналогичный тип направляющих (полозья, или ложементы) предпочтителен и для пластикового днища. Тут обладателям плавательного средства с металлическим вариантом проще. В этом случае выбираете наиболее удобный тип направляющих и креплений. Объясняется это меньшей чувствительностью металла к механическим воздействиям во время передвижения.

И снова о конструкции

В передвижении прицепа важна подвеска. Их на современных моделях два вида – резиножгутовая и рессорная. Первая за счет относительно невысокой цены имеет большой спрос. Кроме того, на резиножгутовую подвеску проще устанавливать тормозную систему. Как уже говорилось, без нее не обойтись, если масса лодки свыше 750 кг.

Рессорная подвеска лишена главного недостатка резиножгутовой – жесткости. Она обеспечивает плавный ход. Это важно при перевозке плавательного средства в тяжелых условиях. Большое значение в гашении колебаний имеют амортизаторы, входящие в конструкцию рессорной подвески.

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