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Общество

Дорогу планируется отремонтировать в Богородском районе, доведя до I категории

26 декабря 2019 13:13  [77] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дорогу планируется отремонтировать в Богородском районе, доведя до I категории. Об этом сообщил 25 декабря в ходе совещания под председательством вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина министр транспорта и автомобильных дорог Павел Саватеев.

Дорога, длинною 20 км, является участком трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, поэтому ремонт будет осуществляться в два этапа: от примыкания Северного подхода к Богородску до поселка Доскино и от поселка Окский до Нижнего Новгорода.

Сейчас "Главное управление автомобильных дорог" согласовало техзадание на проектирование первого участка трассы. В начале 2020 года планируется провести конкурс по выбору компании, которая разработает проект. Выбор компании для разработки проекта по второму участку состоится в середине следующего года.

Павел Саватеев пояснил, что ремонт дороги снизит вероятность возникновения транспортных заторов, увеличит среднюю скорость движения потока и повысит уровень безопасности движения.

В целом автотрассу Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в 2019 году неоднократно ремонтировали. Речь идет о сложных участках. В этом году было отремонтировано шесть ненормативных участков общей протяженностью около 25 км. От Павлова до Навашина дорога проходит по Перемиловским горам, на ней много изгибов и перепадов высот. Поэтому от качественного состояния дорожного полотна здесь напрямую зависит безопасность движения.

Напомним, что к концу 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области завершится строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км в районе деревни Ольгино.

"В поисках оптимального решения разгрузки существующего кольцевого пересечения рассматривались разные варианты: установка светофора на кольцевой развязке, смена главной дороги, различные способы регулирования транспортных потоков. В итоге было решено строить развязку в двух уровнях по типу "труба" с реконструкцией перекрестка автодороги "Большая Ельня-Ольгино" с проспектом Гагарина", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Реконструкция дороги до Доскино станет частью работы по оптимизации транспортной ситуации в данном районе.

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