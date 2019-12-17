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Общество

"Смена учредителя школ и детсадов поселков Кудьма и Новинки не повлияет на образовательный процесс", - Елена Платонова

26 декабря 2019 16:52  [251] Общество

Смена учредителя школ и детсадов поселков Кудьма и Новинки не повлияет на образовательный процесс. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова на родительском собрании в Новинской школе. Эти встречи проходят по поручению главы города Владимира Панова. Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре этого года.

По словам Елены Платоновой, главная задача этих встреч – разъяснить все тонкости смены учредителя и сделать этот переходный период плавным и комфортным для детей и родителей.

"Для нас это тоже новый опыт - мы принимаем одни из самых успешных образовательных учреждений Богородского района. На сегодняшний день разработана дорожная карта. Мы составили порядок перевода образовательных учреждений, готовим новые редакции уставов, которые будем регистрировать, начиная с 1 января 2020 года", - рассказала Елена Платонова. Она добавила, что изменение учредительных документов и нормативной базы не должны повлиять на образовательный процесс.

Так, на родительском собрании в Новинской школе прозвучали вопросы по организации питания и подвоза детей, финансирования и благоустройства школьной территории, обеспечения безопасности и медицинского обслуживания детей.

Елена Платонова подчеркнула, что нет принципиального значения, кому подчиняется школа, главное, чтобы ребенок получал качественное образование.

"Мы стараемся снять напряженность и беспокойство родителей, донести до них, что ребята по-прежнему будут посещать школы и детсады, по-прежнему будут работать и сложившиеся педагогические коллективы, которым будут сохранены всех действующие на территории сельского поселка льготы", - сказала она.

На сегодняшний день родительские собрания уже прошли в нескольких дошкольных учреждениях.

Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода в середине сентября текущего года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

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