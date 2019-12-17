Тарифы на тепло в Нижнем Новгороде будут снижены в 2020 году Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональной службе по тарифам обеспечить рост платы граждан с 1 июля 2020 года ниже уровня инфляции. Рост не превысит 3,5 - 3,8%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 27 декабря 2019 года.

"Стоит отметить, что с 1 января 2020 года тарифы для нижегородцев не изменятся. Тот рост, который произойдет летом, будет одним из самых низких по России. Мы продолжим политику сдерживания тарифов и в последующие годы. Люди должны получать качественную коммунальную услугу и платить за это адекватные деньги. Перед муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями поставлена задача добиться этого за счет более эффективного использования внутренних ресурсов и повышения производительности труда", - сказал Глеб Никитин.

Отметим, что ранее сообщалось, что тарифы на ЖКХ не изменятся c 1 января 2020 года в Нижегородской области.

Напомним, на 2020 год правительство Российской Федерации определило повышение индексов платы граждан на 4%. Так, с 1 июля 2020 года изменения тарифов на коммунальные услуги, обусловленные инфляцией, в среднем по Нижегородской области составят: на тепловую энергию - не более 3%; на водоснабжение и водоотведение - не более 4%; газоснабжение - менее 3%; электрическую энергию - 3,5% (ниже прогнозов инфляции в 5%).

При этом будут снижены тарифы на услуги АО "Теплоэнерго". С 1 июля 2020 года плата за тепло опустится на 3,2%. Для остальных жителей города рост платы на тепло, получаемое от иных теплоснабжающих организаций, составит от 2 до 3%, в Автозаводском и Ленинском районах - 1,5%. Для нижегородцев, у которых отсутствует центральное отопление (1 618 домов) рост не превысит 4%.

Отметим, что АО "Теплоэнерго" также сообщило о снижении тарифа на теплоснабжение.

Правлением РСТ Нижегородской области также принято решение о переводе с 2020 года АО "Нижегородский водоканал" (НВК) на одноставочный тариф. При этом в целях недопущения негативных последствий для потребителей определен переходный период – не более 5 лет. При этом ставка за мощность для населения равна 0, а для остальных потребителей снижена на 44%. Данное решение направлено на обеспечение баланса интересов бизнеса и граждан.

Для большинства муниципалитетов Нижегородской области рост совокупной платы за коммунальные услуги не превысит 3,8%. Однако, в адрес губернатора Глеба Никитина обратились 20 муниципалитетов, где рост индекса выше этого показателя. По предложениям депутатов рост платы граждан заявлен от 4,5% до 13,91%. Это связано с концессионными соглашениями и инвестиционными программами. Данное решение согласовано с Федеральной антимонопольной службой, которая провела все надлежащие проверки соответствующих документов.

Так, например, в Починковском сельсовете утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 13,9%. На текущий момент указанное концессионное соглашение не заключено, следовательно, рост платежа потребителей в текущих условиях не превысит инфляции. В случае заключения планируемого концессионного соглашения по теплу, платежки с таким увеличением платы могут получить 10 жителей Починок.

Напомним, Глеб Никитин поручил региональной службе по тарифам обеспечить сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги в следующем году.