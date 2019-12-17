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Экономика

"Теплоэнерго" снижает тариф на теплоснабжение

27 декабря 2019 09:21  [41] Экономика

АО "Теплоэнерго" снижает тариф на теплоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ставку тарифа за мощность, которая составляет около 60% в общей структуре платежа, удалось сократить на 6,9% в результате работы компании "Теплоэнерго" по снижению издержек. Так, по итогам 2019 года за счет модернизации оборудования, применения энергосберегающих технологий и принципов бережливого производства АО "Теплоэнерго" удалось добиться снижения тарифа.

С 1 июля 2020 года тариф на тепловую энергию АО "Теплоэнерго" снизится на 3,2% от тарифа 2019 года. Таким образом, во втором полугодии 2020 года плата за тепловую энергию в Нижнем Новгороде будет иметь отрицательный рост относительно утвержденного ФАС индекса изменения размера коммунальных платежей.

Несмотря на снижение тарифа, компания "Теплоэнерго" продолжит работать над улучшением качества теплоснабжения для потребителей.

"Мы стремимся к тому, чтобы изменить ситуацию с повреждаемостью сетей и повысить надежность работы оборудования. В планах на 2020 год – сохранить темп замены сетей на уровне не ниже 2019 года. Пока в плане – замена 103 км теплосетей. По результатам гидравлических и инструментальных испытаний объем скорректируется в сторону увеличения. В настоящее время мы уже приступили к выбору подрядных организаций, которые будут выполнять работы в 2020 году. При ежегодной замене 5% от общей протяженности трубопроводов в течение ближайших трех лет аварийность удастся существенно сократить", - отметил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

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