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Политика

Нижегородский экс-министр Александр Макаров освобожден из зала суда

27 декабря 2019 16:52  [69] Политика
Александр Макаров

Александр Макаров

Фото: НИА Нижний Новгород

Обвиняемый в незаконной продаже земельного участка экс-министр госимущества Нижегородской области Александр Макаров освобожден из зала суда. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Александр Макаров обвинялся в том, что, будучи министром госимущества, незаконно размежевал территорию земельного участка, площадью 71,8 тысяч кв. метров и продал получившиеся площади. При этом на данном участке находились здания, строения, сооружения и временные объекты, принадлежащие на праве собственности гражданам и юридическим лицам.

В результате действий министра земельный участок стоимостью 75 млн рублей выбыл из собственности РФ. Таким образом Александр Макаров совершил преступление "Превышение должностных полномочий" (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и ему назначили наказание в виде трех лети и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение двух лет занимать должности на государственной гражданской службе.

Однако, в апреле 2016 года Александр Макаров в связи совершенной в 2012 году сделкой по продаже земли (площадь 1,7 га - на Мещерском бульваре у дома №10Б) также был признан виновным в превышении полномочий. Суд подтвердил, что в результате его действий бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 60 млн рублей. Макаров был приговорен к 4,5 годам колонии.

В связи с тем, что приговор по делу о продаже земельного участка за 75 млн рублей уже предусматривает отбытие наказания по ранее вынесенному приговору (о продаже участка за 60 млн рублей), Александра Макарова освободили из зала суда.

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