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Общество

Национальный парк будет создан в Нижегородской области к 2022 году в рамках нацпроекта "Экология"

29 декабря 2019 10:21  [32] Общество

Нижний Новгород. 29 декабря. НТА-Приволжье – Национальный парк будет создан в Нижегородской области к 2022 году в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".

Как сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области, в правительстве уже подписано распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься, в частности, согласованием проекта особо охраняемой природной территории. Ее руководителем стал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. В состав также вошли представители разных региональных министерств, профильных органов исполнительной власти, ведомств и организаций, а также общественники и представители науки.
Одна из главных задач рабочей группы на 2020 год – определить территорию для создания национального парка.

"Перед нами стоит задача не только сохранить, но и улучшить биоразнообразие региона. И работа по созданию первого национального парка в Нижегородской области предстоит большая и сложная. Также отмечу, что средства на него планируется выделить из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также напомнил, что в 2019 году в регионе мероприятия по воспроизводству лесов выполнены на площади 13 587 га, в том числе посадка леса — на почти 5 000 га.

"Объемы лесовостановления в регионе одни из самых высоких среди субъектов ПФО. За предыдущий год мы высадили более 20 миллионов деревьев", - добавил Глеб Никитин.

Также в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" нижегородские лесники получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования. Среди них и новые лесопосадочные машины. Они являются альтернативой ручной посадке леса, что позволит повысить интенсивность создания нового поколения лесных насаждений.
Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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