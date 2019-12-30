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Общество

Более 1,3 тысячи упаковок с запрещенными снюсами изъято у нижегородских продавцов

30 декабря 2019 12:59  [201] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Более 1,3 тысячи упаковок с запрещенной некурительной никотинсодержащей продукцией (снюс) изъято из торгового оборота в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В настоящее время сотрудники управления проверили более 110 объектов торговли никотинсодержащей продукции.

По итогам проверки выявлено и изъято из оборота более 1,3 тысячи упаковок снюсов.

Напомним, что по факту продажи этой продукции в Нижегородской области уже возбуждаются уголовные дела.

Напомним также, что продажа снюсов будет запрещена в Нижегородской области с 1 января 20202 года. В декабре этого года депутаты одобрили законопроект "О запрете оборота на территории Нижегородской области бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенной для употребления способами, отличными от курения табака".

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