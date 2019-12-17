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Общество

Синоптики не изменили прогноз на Новый год, но плюсовая температура скоро вернется

30 декабря 2019 00:00  [29] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики продолжают утверждать, что в Новый год нижегородцев ожидает настоящая зимняя погода со снегом и небольшим морозцем.

Ранее синоптики центра Фобос сообщали, что накануне предстоящего нового года в южной части Европейской России "промчится" циклон и Центральный регион, где расположена Нижегородская область, окажется на его холодной периферии, поэтому осадки будут выпадать в виде снега.

Еще один циклон – вихрь с Атлантики, не позволит наступить морозам, поэтому в центре страны столбики термометров покажут -5°...-10°, это всего на 2 градуса выше нормы.

При этом в Фобосе предупреждали, что вероятность такого сценария погодных условий равнялась 90%.

Сейчас синоптики центра остаются уверенными в данном прогнозе, добавляя вероятность более теплой погоды, чем ожидалось ранее.

К концу недели в область и вовсе вернется плюсовая температура.

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