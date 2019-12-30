Нижегородцы вновь могут неоднократно оплачивать проезд банковской картой Общество

Нижегородцы вновь могут неоднократно оплачивать проезд банковской картой Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижегородской области вновь могут неоднократно оплатить проезд банковской картой за одну поездку в общественном транспорте. Об этом сообщает Волго-Вятский банк Сбербанка России, выступающий банком-эквайером ООО "Ситикард".

Ранее "Ситикард" ввел ограничение на оплату проезда банковскими картами, и пассажиры могли оплатить проезд только один раз за поездку.

"Данное ограничение вводится в связи с участившимися случаями регистрации оплаты проезда банковскими картами, на счете которых отсутствуют денежные средства", - пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-центре Волго-Вятского банка Сбербанка России.

Ограничение действовало с 27 декабря 2019 года. Сегодня – 30 декабря, в банке сообщили, что ограничение снято.

"Это произошло в связи с обращениями пользователей общественного транспорта", - пояснили в Сбербанке.