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Общество

Пенсионерка из Дальнеконстантиновского района фиктивно поставила на учет мигрантов

30 декабря 2019 14:34  [58] Общество

Пенсионерка из Дальнеконстантиновского района фиктивно поставила на учет двух мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 30 декабря 2019 года.

Граждане были поставлены на учет по месту пребывания в жилом помещении в с. Сарлей Дальнеконстантиновского района по ул. Садовая. Предоставлять дом для проживания жителям ближнего зарубежья пожилая женщина не намеревалась.

Действия подозреваемой квалифицированы по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкции данной статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, нижегородка незаконно поставила на учёт 16 мигрантов за 500 рублей с каждого, другая жительница областного центра прописала 24 мигранта у себя в квартире.

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