Минздрав сообщил о новом порядке оказания помощи жителям Новинок Нижнего Новгорода Общество

Минздрав сообщил о новом порядке оказания помощи жителям Новинок Нижнего Новгорода. Как пояснили в министерстве здравоохранения области 30 декабря 2019 года, медпомощь взрослому населению Новинского сельсовета будет оказываться в городской поликлинике №1 Приокского района, в том числе структурными подразделениями, расположенными в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка.

Детскому населению медицинская помощь будет оказываться в детской городской поликлинике № 1 Приокского района.

Медицинская помощь женскому населению будет оказываться женской консультацией роддома №1 Нижегородского района.

Скорая помощь будет оказываться ООО "Медицинский стандарт", работающим в системе обязательного медицинского страхования.

В настоящее время Министерством разрабатывается план мероприятий по передаче помещений, расположенных в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка из Богородской центральной районной больницы в поликлинику №1.

Переходный период займет около 6 месяцев. На время переходного периода медицинская помощь жителям Новинского сельсовета в медицинских подразделениях, расположенных в поселке Новинки, деревне Комарово, деревне Кусаковка, а также помощь при вызове врача на дом будет оказываться специалистами ЦРБ.

Оказание скорой медицинской помощи ООО "Медицинский стандарт" начнется с 15 января 2020 года.

В настоящее время для оказания первичной медицинско-санитарной помощи в условиях поликлиники жители Новинского сельсовета вправе обращаться в ЦРБ, в поликлинику №1, детскую поликлинику №1, женскую консультацию №1. Отказа в медицинской помощи не будет.

Жителям Новинского сельсовета предлагают сделать свой выбор медицинской организации и прикрепиться к ней, написав заявление.

Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре этого года.

Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода в середине сентября текущего года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.