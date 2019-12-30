Нарушения режима выявлены в работе нижегородского СИЗО №1 Происшествия

Нарушения режимных требований были выявлены в работе следственного изолятора № 1 ГУФСИН России по Нижегородской области в ходе комплексной проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Заместитель прокурора Нижегородской области Александр Илюшин пришел к выводу, что пребывание подозреваемых и обвиняемых ненадлежащее. В СИЗО требуется улучшение материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.

Результаты проверки обсуждены на совместном с работниками прокуратуры и следственного изолятора совещании.

Начальнику регионального ГУФСИН России внесено представление об их устранении. При его рассмотрении руководителем будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в июне этого года сотрудник нижегородской ИК выпустил нетрезвого осужденного, отбывающего наказание за совершение особо тяжкого преступления, за территорию учреждения в магазин. Осужденный был задержан на ул. Электровозной сотрудниками вневедомственной охраны за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Напомним также, в середине ноября сужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов сбежал из той же колонии №5 Канавинского района (ул. Ракетная, 2Д) в Нижнем Новгороде. Его местонахождение по-прежнему неизвестно.

Ранее сообщалось, что из ИК-17 в Нижегородской области сбежал осужденный Сергей Колоколов. Через несколько дней, 30 октября, его задержали в п. Сухобезводное. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы).