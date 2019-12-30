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Спорт

Глеб Никитин провел заседание правления ХК "Торпедо"

31 декабря 2019 11:15  [84] Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел финальное в этом году заседание правления хоккейного клуба "Торпедо" 30 декабря 2019 года. Участники обсудили итоги уходящего года. Глава региона пожелал клубу удачи в новом году.

"В уходящем году у команды были и впечатляющие победы, и досадные неудачи. В целом клуб показывает хорошие результаты. Мне хотелось бы поблагодарить за работу тренерский штаб. Как и всегда задача-минимум пройти в плей-офф, а уже там побороться за то, чтобы войти в число лучших", - сказал Глеб Никитин.

Одной из главных задач для руководства клуба глава региона обозначил дальнейшее развитие системы подготовки хоккеистов.

В субботу, 28 декабря, хоккеисты "Торпедо" провели последний матч в 2019 году. На домашнем льду нижегородцы обыграли рижское "Динамо". Игра завершилась со счетом 5:2. В новогодние праздники болельщиков ждут сразу два домашних матча. 3 января "Торпедо" сыграет с "Трактором", а 7 января – с "Адмиралом". Начало обоих матчей в 17.00.

Накануне Глеб Никитин и гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов провели открытую тренировку в Заволжье.

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