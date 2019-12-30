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Экономика

"Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Германию вырос на 73%", - Глеб Никитин

31 декабря 2019 12:02  [60] Экономика

Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Германию вырос на 73% (до 149,4 млн долларов) за 10 месяцев 2019 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации департамента внешних связей в географической структуре внешней торговли Нижегородской области ведущее место занимает дальнее зарубежье (72% от товарооборота региона – 4,64 млрд долларов). В частности, на страны Европейского Союза по итогам 10 месяцев 2019 года пришлось 43% от внешнеторгового оборота Нижегородской области (2,8 млрд долларов).

В группе стран дальнего зарубежья лидерами по росту товарооборота стали: Италия (увеличение на 95 млн долларов - рост на 54%) и Германия (увеличение на 90 млн долларов - 17%).

Обе эти страны вошли в десятку ключевых внешнеэкономических партнеров Нижегородской области: товарооборот с Германией составил 627 млн долларов (2 место в рейтинге), Италии - 270 млн долларов (7 место в рейтинге).

"Рост товарооборота с Германией произошел благодаря значительному увеличению (на 65%) экспорта, в первую очередь, за счет поставок труб большого диаметра и электрического оборудования. Общий объем экспорта нижегородской продукции в Германию достиг 168 млн долларов", - отметил Глеб Никитин.

"Кроме того, появились новые рынки сбыта: немецкая сторона существенно увеличила закупки изделий из черных металлов нижегородского производства", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что 74,5 млрд рублей привлечет Нижегородская область на экспортно ориентированные инвестпроекты. Глеб Никитин также рассказал, что регион вдвое перевыполнил ключевой показатель нацпроекта "Международная кооперация и экспорт.

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