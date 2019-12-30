"Новогодняя ярмарка Морозко" пройдет в Варнавине Нижегородской области 5 января Культура и отдых

"Новогодняя ярмарка Морозко" пройдет в Варнавине Нижегородской области 5 января 2020 года. Об этом сообщили в администрации Варнавинского района.

В рамках ярмарки на пл. Советской будет представлена премьера спектакля "Новогодняя тайна" и выставка ремесел и промыслов Поветлужья.

Для гостей праздника подготовлено катание на лошадях и снегоходах, чай с варнавинскими пирогами и шашлыки.

Также в программе праздника: флеш-моб "Гуляю, гуляю", игры для детей "Зимние веселые старты", награждение победителей конкурса "Лучшая новогодняя игрушка для Варнавинской ёлки" и хоккей с мячом среди семейных команд.

Проект осуществляется АНО "Центр стратегического развития, путешествий и наставничества" при участии администрации Варнавинского района и поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на проект "Интегративный культурно-исторический центр сохранения и развития ремесленного наследия Морозко-град".

Напомним, "Академия стратегического проектирования" предложила сделать Варнавинский район родиной Морозко.