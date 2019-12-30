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Происшествия

Одиннадцать нижегородцев погибли в ДТП в первые дни нового года

04 января 2020 13:50  [24] Происшествия

Одиннадцать нижегородцев погибли в дорожно-транспортных происшествиях в первые дни нового года, еще 71 – получили различные травмы. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

"Количество автоаварий и травмированных в них людей осталось примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, однако количество погибших участников дорожного движения выросло в десять раз: в 2019 году за первые три дня года был зарегистрирован 1 погибший, а в 2020 году  - 11. Среди погибших – одиннадцатилетняя девочка", - отметили в ведомстве.

За первые три дня января на автодорогах Нижегородской области зарегистрировано 46 ДТП: 21 столкновение, 13 наездов на пешеходов, 5 съездов автомобилей в кювет.

В четырех случаях виновники смертельных аварий находились в нетрезвом состоянии.

"Анализ аварийности показывает, что значительному количеству ДТП способствовали неустойчивые погодные условия, изменения температурных режимов. Но, главное, что это не учитывалось водителями при выборе скорости автомобиля", - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции. 

Напомним, водитель нижегородского автобуса погиб в результате наезда на световую опору 3 января.

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Теги:
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