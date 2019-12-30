Водитель нижегородской маршрутки погиб в результате наезда на световую опору Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Водитель нижегородской маршрутки погиб в результате наезда на световую опору около 8 утра 3 января 2020 года. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по нижегородской области.

По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь по Мызинскому мосту в нижнюю часть города, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель погиб на месте, еще трое мужчин обратились за медицинской помощью и после осмотра врачами были отпущены.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.