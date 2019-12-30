Последние новости рубрики Общество
06 января 2020 11:48  [29] Рождественская ярмарка пройдет на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря 8 января
06 января 2020 00:00  [238] Божественная литургия пройдет в храмах Нижнего Новгорода в ночь на 7 января
05 января 2020 17:53  [348] Какие блюда наиболее опасны в ресторанах, - рекомендации Роспотребнадзора
05 января 2020 14:50  [343] Брачный возраст хотят скорректировать в России
05 января 2020 12:37  [356] Земля максимально приблизилась к Солнцу 5 января
05 января 2020 12:35  [719] Опубликован список нижегородских АЗС с опасным топливом
05 января 2020 10:12  [199] Более 14 млрд рублей потратят нижегородские власти на ремонт школ и детсадов
05 января 2020 09:10  [343] Всероссийские соревнования по рыболовному спорту пройдут в Нижегородской области
05 января 2020 00:00  [490] Сильных морозов в Нижнем Новгороде до середины января не будет
04 января 2020 12:26  [342] Сведения о 51 особо охраняемой природной территории внесены в ЕГРН Нижегородской области
Общество

Рождественская ярмарка пройдет на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря 8 января

06 января 2020 11:48  [29] Общество

Рождественская ярмарка пройдет на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря 8 января.

По данным районной администрации, это семейный праздник, уникальная живая площадка, где каждая станция становится составляющей общего торжества.

Пришедшие смогут не только получить заряд хорошего настроения, но и узнать что-то новое о Рождестве Спасителя, понять важность этого события для каждого человека.

В кафедральном соборе монастыря пройдет Божественная литургия. После службы посетителей ждут торговые рождественские ряды, образовательные занятия, уникальные мастер-классы, праздничный концерт, игры и хороводы.

Участников ярмарки поздравит с Рождеством Христовым епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

В программе праздника: мастерские по разным видам прикладного творчества; бесплатные катания на карете, запряженной лошадьми; елка с хороводами, играми и конкурсами; Рождественский вертеп; праздничный концерт народных коллективов, викторины и забавы; благотворительная ярмарка.

Мероприятие будет проходить 8 января 2020 года с 10:00 до 15:00 по адресу: Городец, пл. Пролетарская, д.34Б.

(0+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph