Рождественская ярмарка пройдет на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря 8 января Общество

Рождественская ярмарка пройдет на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря 8 января.

По данным районной администрации, это семейный праздник, уникальная живая площадка, где каждая станция становится составляющей общего торжества.

Пришедшие смогут не только получить заряд хорошего настроения, но и узнать что-то новое о Рождестве Спасителя, понять важность этого события для каждого человека.



В кафедральном соборе монастыря пройдет Божественная литургия. После службы посетителей ждут торговые рождественские ряды, образовательные занятия, уникальные мастер-классы, праздничный концерт, игры и хороводы.

Участников ярмарки поздравит с Рождеством Христовым епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

В программе праздника: мастерские по разным видам прикладного творчества; бесплатные катания на карете, запряженной лошадьми; елка с хороводами, играми и конкурсами; Рождественский вертеп; праздничный концерт народных коллективов, викторины и забавы; благотворительная ярмарка.

Мероприятие будет проходить 8 января 2020 года с 10:00 до 15:00 по адресу: Городец, пл. Пролетарская, д.34Б.

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