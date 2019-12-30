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Общество

Россия начала готовится к изменению климата на территории страны

09 января 2020 00:00  [96] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство РФ утвердило национальный план мероприятий адаптации страны к изменениям климата. Соответствующе распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Данный план является первым этапом, рассчитанным до 2022 года.

"Утверждённый национальный план является первым этапом мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата и включает в себя институциональные, организационные и методические мероприятия, направленные на формирование государственных подходов к адаптации к изменениям климата", - сообщается в аннотации к распоряжению.

С сайта правительства РФ

Разработчиком документа является минэкономразвития России.

Первый этап плана предусматривает меры экономического и социального характера, которые необходимо осуществить федеральными и региональными властями.

В документе говорится, что среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли на территории России с середины 1970-х годов растет в среднем за год на 0,47°, что в 2,5 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха.

С сайта https://cont-edu.technion.ac.il

Поясняется, что наибольшая часть территории РФ находится в области значительных изменений климата, а последствия этих изменений оказывают существенное воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровье людей, а также на состояние объектов экономики.

В этих условиях принятие мер по адаптации к изменениям климата необходимо для снижения потерь и использования выгод.

Отмечаемые в последние годы масштабные социально-экономические последствия температурных контрастов, экстремальных осадков и наводнений доказывают растущую уязвимость населения и экономики к погодно-климатическим воздействиям.

фото - НИА "Нижний Новгород"

При этом, по данным разработчиков проекта, происходящие изменения климата на территории РФ создают и новые возможности для экономики страны, использование которых также относится к сфере адаптации.

К отрицательным последствиям ожидаемых изменений климата для России относятся в том числе:

* повышение риска для здоровья населения;
* рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений и опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы - в других;



* повышение пожароопасности в лесных массивах;
* деградация вечной мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений и коммуникаций;
* нарушение экологического равновесия, в том числе вытеснение одних биологических видов другими;
* распространение инфекционных и паразитарных заболеваний;
* увеличение расхода электроэнергии на кондиционирование воздуха в теплый сезон.

К возможным положительным последствиям ожидаемых изменений климата относятся в том числе:

* сокращение расходов энергии в отопительный период;
* улучшение ледовой обстановки и, соответственно, условий транспортировки грузов в арктических морях, облегчение доступа к континентальному шельфу РФ в Северном Ледовитом океане;

с сайта https://twitter.com

* улучшение структуры и расширение зоны растениеводства, а также повышение эффективности животноводства (при выполнении ряда дополнительных условий и принятии определенных мер);
* повышение продуктивности бореальных лесов.

Меры, предложенные разработчиками проекта, "позволят снизить уязвимость населения России, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также использования благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями".

Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию национального плана, поручено утвердить отраслевые мероприятия для адаптации к изменениям климата, а высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ, рекомендовано утвердить соответствующие региональные планы и организовать работу по адаптации к изменениям климата на территории своих субъектов.

Напомним, что более 11 тысяч учёных из 153 стран мира, включая Россию, заявили о предстоящей климатической катастрофе. Специалисты утверждают, что "климатический кризис уже наступил и ускоряется быстрее, чем ожидалось еще несколько лет назад".

Нижегородские синоптики также считают, что меняющийся климат планеты несет для региона опасные явления.

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