Меняющийся климат планеты несет опасность для Нижегородской области, - синоптики Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Меняющийся климат планеты несет опасные явления для Нижегородской области. Такую информацию озвучила журналистам начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она пояснила, что климат планеты "серьезно меняется", и в Нижегородскую область все чаще стали вторгаться холодные воздушные массы с арктического бассейна или воздушные потоки с юга, которые несут засуху и жару.

Ольга Мокеева напомнила, что прошедшим летом в районах области были суховей и почвенная засуха, и таких явлений с годами становится все больше. В текущем году отмечалась аномальная жара в мае и июне, очень сильные дожди, например в Шахунье, когда за один день, 9 июля, выпала практически месячная норма.

Напомним, что Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области текущим летом неоднократно предупреждал о вероятности возникновения в регионе чрезвычайных ситуаций из-за высокой пожароопасности, которая нередко квалифицировалась 4 классом.

Также синоптики летом часто предупреждали о дождливой и холодной погоде. Например, в середине лета столбики градусников показывали +8°, а на протяжении нескольких дней шел дождь.