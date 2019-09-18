Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2019 18:19  [24] Меняющийся климат планеты несет опасность для Нижегородской области, - синоптики
20 сентября 2019 18:16  [26] "Единая Россия" добьется закрытия работающих на первых этажах домов "наливаек"
20 сентября 2019 17:33  [73] "Нижегородская область может быть примером для других регионов по качеству дорожных работ", - Владимир Афонский
20 сентября 2019 17:21  [82] Устойчивый снежный покров в Нижнем Новгороде ожидается в ноябре
20 сентября 2019 16:10  [102] Местные депутаты одобрили инициативу по объединению Новинок с Нижним Новгородом
20 сентября 2019 15:44  [118] Сотрудники ЕРКЦ рассказали жителям Кстова о преимуществах "личного кабинета"
20 сентября 2019 15:35  [110] Краснобаковская ЦРБ проводит капитальный ремонт инженерной инфраструктуры
20 сентября 2019 13:39  [123] Нижегородские власти оценят качество вузовского образования в регионе
20 сентября 2019 13:09  [148] Городская УК отремонтировала кровлю дома №185А на Гордеевской по поручению Владимира Панова
20 сентября 2019 12:15  [160] Кстовские тепловые сети завершили подготовку к отопительному сезону
Общество

Меняющийся климат планеты несет опасность для Нижегородской области, - синоптики

20 сентября 2019 18:19  [24] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Меняющийся климат планеты несет опасные явления для Нижегородской области. Такую информацию озвучила журналистам начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она пояснила, что климат планеты "серьезно меняется", и в Нижегородскую область все чаще стали вторгаться холодные воздушные массы с арктического бассейна или воздушные потоки с юга, которые несут засуху и жару.

Ольга Мокеева напомнила, что прошедшим летом в районах области были суховей и почвенная засуха, и таких явлений с годами становится все больше. В текущем году отмечалась аномальная жара в мае и июне, очень сильные дожди, например в Шахунье, когда за один день, 9 июля, выпала практически месячная норма.

Напомним, что Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области текущим летом неоднократно предупреждал о вероятности возникновения в регионе чрезвычайных ситуаций из-за высокой пожароопасности, которая нередко квалифицировалась 4 классом.

Также синоптики летом часто предупреждали о дождливой и холодной погоде. Например, в середине лета столбики градусников показывали +8°, а на протяжении нескольких дней шел дождь.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph