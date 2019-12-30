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Происшествия

Неизвестный выгрузил из автомобиля тело мужчины во дворе жилого дома в Арзамасе

09 января 2020 11:33  [59] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Неизвестный выгрузил из автомобиля тело мужчины во дворе жилого дома в Арзамасе Нижегородской области. Этот момент попал на камеры системы видеонаблюдения, установленной в городе.

Видео разместили пользователи соцсети в одном из пабликов. В видеоролике показывается, как в ночь на 8 января к одному из домов по ул. Зеленой подъехала отечественный легковой автомобиль, из которого вышел водитель, вынес из автомобиля неподвижное тело мужчины и оставил лежать на земле. После этого водитенль вновь сел за руль и уехал.

В пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, что пакеты с человеческими останками были обнаружены в балахнинском лесу.

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