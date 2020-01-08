Лось провалился под лед на Волге в Нижегородской области (ВИДЕО) Происшествия

Лось провалился под лед на Волге в Нижегородской области, вблизи села Работки. Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, жителям Кстовского района и сотрудникам ведомства удалось спасти животное.

"Нам удалось перенести самку лося на берег. На место приехали специалисты ветнадзора и оказали первую помощь животному", - сказал старший инспектор Нижегородского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Сергей Шушеров.

Сергей Шушеров добавил, что лося сразу перевезли в теплое помещение, также были обеспечены уход и питание. Сейчас жизни и здоровью копытного ничего не угрожает. Через несколько дней передержки животное выпустят в естественную среду обитания.

В комитете госохотнадзора отметили, что в подобных случаях нужно обращаться в круглосуточную экологическую диспетчерскую "Зеленый телефон" 433−22−11 или по единому номеру 112.

Отметим, что это далеко не первый случай спасения лосей. В декабре прошлого года молодую самку лося, дважды попавшую под лед на озере, спасали в Городецком районе.

Напомним, охота на лося закрылась в Нижегородской области 1 января 2020 года.

Фото: комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области