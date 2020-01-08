Юрий Шалабаев стал заместителем главы Нижнего Новгорода по строительству Политика

Юрий Шалабаев стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Юрий Шалабаев курирует два блока: департамент градостроительного развития и архитектуры, а также департамент строительства и капремонта.

Отметим, что это единственный заместитель главы, о котором на сайте на данный момент не размещено вообще никакой информации, ни о возрасте, ни о предыдущих местах работы.



Напомним, предыдущий замглавы города по строительству Леонид Самухин в декабре прошлого года был назначен замдиректора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог", на эту должность он пришел в ноябре 2018 года, таким образом проработав в администрации города чуть больше года.