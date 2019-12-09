Экс-замглавы города по строительству Леонид Самухин назначен замдиректора ГУАД Политика

Леонид Самухин Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Экс-замглавы Нижнего Новгорода по строительству и капремонту Леонид Самухин назначен первым заместителем генерального директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" (ГУАД). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Пост замглавы Нижнего Новгорода по строительству и капремонту Леонид Самухин покинул 16 декабря 2019 года. На эту работу он пришел в ноябре 2018 года.

Вместе с Леонидом Самухиным в городскую администрацию пришел Павел Саватеев. Он был принят на должность заместителя руководителя департамента строительства. Оба чиновника приехали в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга.

Павел Саватеев покинул пост директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода и назначен министром транспорта Нижегородской области в начале сентября 2019 года.

Седом за ним из администрации ушел и Леонид Самухин. К исполнению обязанностей он приступил с 17 декабря 2019 года.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов подчеркнул, что перед ГУАД сегодня стоит задача по выполнению поручения главы региона Глеба Никитина ремонтировать ежегодно не менее 800 км дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также в 2020 году предстоит увеличение объема работ в рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" в части строительства дорог к деревням.

"Задачи, поставленные перед транспортной сферой региона Глебом Никитиным, требуют повышенной ответственности в части администрирования и планирования работ службы заказчика. Леонида Самухина я знаю как профессионала. Его опыт работы, в том числе в федеральных учреждениях, позволит усилить команду "Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области", - сказал Сергей Морозов.

Леонид Самухин окончил военно-транспортный университет ЖДВ РФ и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разное время он занимал руководящие должности в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, работал заместителем начальника управления ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" Федерального дорожного агентства.