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Школы и детские сады Автозаводского района установили приборы учета энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В пресс-службе добавили, что муниципальные образовательные организации устанавливают приборы учета со 2 февраля 2017 года в соответствие с законом "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Мероприятия по установке узлов учета в образовательных организациях города будут продолжены в 2020 году.
В пресс-службе пояснили, что установка узлов учета во всех школах Автозаводского района показала, что экономия на оплату жилищно-коммунальных услуг за год превысила 10 млн рублей. Для того, что бы обеспечить все детские сады Автозаводского района приборами учета из городского бюджета в 2019 году было выделено дополнительно 18 млн рублей.
Сэкономленные средства направляются на текущий и капитальный ремонт детских садов и школ.
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