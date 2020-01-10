Школы и детские сады Автозаводского района установили приборы учета энергоресурсов Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Школы и детские сады Автозаводского района установили приборы учета энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В пресс-службе добавили, что муниципальные образовательные организации устанавливают приборы учета со 2 февраля 2017 года в соответствие с законом "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Мероприятия по установке узлов учета в образовательных организациях города будут продолжены в 2020 году.

В пресс-службе пояснили, что установка узлов учета во всех школах Автозаводского района показала, что экономия на оплату жилищно-коммунальных услуг за год превысила 10 млн рублей. Для того, что бы обеспечить все детские сады Автозаводского района приборами учета из городского бюджета в 2019 году было выделено дополнительно 18 млн рублей.

Сэкономленные средства направляются на текущий и капитальный ремонт детских садов и школ.