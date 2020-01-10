Последние новости рубрики Происшествия
10 января 2020 17:16  [17] Тело мужчины обнаружено в машине на Казанском шоссе, в салоне были разбросаны шприцы
10 января 2020 14:15  [115] Несколько случаев обмана нижегородцев на крупные суммы денег через соцсеть произошли с начала 2020 года
10 января 2020 14:07  [171] Лось провалился под лед на Волге в Нижегородской области (ВИДЕО)
10 января 2020 12:30  [113] Подростка из Семенова оштрафовали за повреждение надгробий
10 января 2020 10:29  [186] Три человека пострадали на пожаре в доме на М.Покровской в Нижнем Новгороде
10 января 2020 10:11  [150] Нижегородские "черные" риелторы получили 9 и 5 лет колонии
09 января 2020 16:51  [405] Женщину, которая побоями изгоняла из сына "демонов", будут судить в Нижнем Новгороде
09 января 2020 16:30  [301] Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины, упавшей на лед на базе отдыха в Выксе
09 января 2020 13:52  [717] Доследственная проверка организована по факту гибели жительницы Павлова при катании на "ватрушке"
09 января 2020 13:02  [370] Группа молодежи пострадала в лобовом ДТП на Коминтерна
Происшествия

Тело мужчины обнаружено в машине на Казанском шоссе, в салоне были разбросаны шприцы

10 января 2020 17:16  [17] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Экипаж. Хроника происшествий

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тело мужчины обнаружено в салоне автомобиля на Казанском шоссе Нижнего Новгорода 10 января 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Личность погибшего в настоящее время не установлена.

При осмотре тела следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Отмечается, что в автомобиле были разбросаны шприцы.

По данному факту организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что неизвестный выгрузил из автомобиля тело мужчины во дворе жилого дома в Арзамасе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph