Тело мужчины обнаружено в машине на Казанском шоссе, в салоне были разбросаны шприцы Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Экипаж. Хроника происшествий

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тело мужчины обнаружено в салоне автомобиля на Казанском шоссе Нижнего Новгорода 10 января 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Личность погибшего в настоящее время не установлена.

При осмотре тела следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Отмечается, что в автомобиле были разбросаны шприцы.

По данному факту организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что неизвестный выгрузил из автомобиля тело мужчины во дворе жилого дома в Арзамасе.