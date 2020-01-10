Тело мужчины обнаружено в машине на Казанском шоссе, в салоне были разбросаны шприцы

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Тело мужчины обнаружено в салоне автомобиля на Казанском шоссе Нижнего Новгорода 10 января 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Личность погибшего в настоящее время не установлена.
При осмотре тела следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Отмечается, что в автомобиле были разбросаны шприцы.
По данному факту организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Ранее сообщалось, что неизвестный выгрузил из автомобиля тело мужчины во дворе жилого дома в Арзамасе.
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