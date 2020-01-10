Горадминистрация обещала отремонтировать ливневку на Ванеева после жалобы нижегородца в соцсети

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Администрация Нижнего Новгорода обещала отремонтировать ливневую канализацию на ул.Ванеева после жалобы жителя города в соцсети.
"Уже второй год не работает единственная ливневка между ул.Ванеева и ул.Богородского. Теперь образуется болото, а в мороз превращается в каток", - написал нижегородец, прикрепив к посту фотографию.
На следующий день представитель администрации ему ответил, что ливневку почистили.
"Ливневку уже почистили. Но она действительно неисправна, поставили в план ремонта на 2020 год", - пояснил представитель администрации.
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