Горадминистрация обещала отремонтировать ливневку на Ванеева после жалобы нижегородца в соцсети Общество

Фото: Соцсеть

Администрация Нижнего Новгорода обещала отремонтировать ливневую канализацию на ул.Ванеева после жалобы жителя города в соцсети.

"Уже второй год не работает единственная ливневка между ул.Ванеева и ул.Богородского. Теперь образуется болото, а в мороз превращается в каток", - написал нижегородец, прикрепив к посту фотографию.

На следующий день представитель администрации ему ответил, что ливневку почистили.

"Ливневку уже почистили. Но она действительно неисправна, поставили в план ремонта на 2020 год", - пояснил представитель администрации.