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Общество

Дети из Новинского сельсовета перешли в систему образования Нижнего Новгорода

13 января 2020 17:46  [81] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дети из Новинского сельсовета Богородского района перешли в систему образования Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе пояснили, что учебный процесс для 668 учащихся Новинской школы начался после завершения зимних каникул в штатном режиме.

В пресс-службе добавили, что по словам директора муниципального бюджетного образовательного учреждения "Школа №88 Новинская" Ирины Сатаевой, со сменой статуса с поселковой на школу городского округа ни для учащихся и их родителей, ни для педагогов ничего не изменилось.

Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода в декабре 2019 года.

Речь идет о двух школах и четырёх детских садах, которые находятся на территории Новинского сельсовета Богородского района: "Новинский детский сад", "Центр развития ребенка – детский сад "Бережок", детский сад "Мозаика", "Новинская школа", "Комаровский детский сад" и "Комаровская школа" в поселке Кудьма.
Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева, всего в этих школах и детских садах обучаются 2142 ребенка.
Содержание образовательных учреждений будет осуществлять за счет бюджетов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. На это потребуется 156 млн рублей.
Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода с 1 января 2020 года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

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