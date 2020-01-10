Моника, Эчпочмак и Дружба: сто вариантов названий предложили россияне для скоростной трассы "Москва-Казань" Экономика

Фото: Автодор

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти сто вариантов названий предложили к настоящему времени россияне для скоростной автодороги "Москва-Казань". Об этом сообщается в официальной группе компании "Автодор" в соцсети ВКонтакте.

Среди необычных вариантов - "Моника" (сокращение по первым двум буквам от городов — Москвы, Нижнего Новгорода и Казани), "Чак-чак", "Хачапури", "Эчпочмак".

Также есть предложения, связанные с историей и культурой: "Юл" (в переводе с татарского языка "путь"), "Сунгирь" (название стоянки древнего человека под Владимиром), "Алтын"(в честь традиционного номинала русской денежной системы).

Однако в пятерку самых популярных вариантов, за которые голосовали нижегородцы, вошли более классические "Казань", "Восток", "Евразия", предложенные минтрансом РФ, а также "Кама" и "Дружба".

Свои названия все еще можно предложить в комментариях по ссылке или отправить на электронную почту: imya-m12@yandex.ru.

Напомним, высокоскоростную платную автомагистраль "Москва-Казань", которая будет проходить через Нижегородскую область, построят до 2027 года. В период с 2021 по 2025 год запланировано строительство дороги от Владимира до Арзамаса (267 км) Нижегородской область. Этот участок пройдет недалеко от Мурома.

СПРАВКА:

Трасса "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. В классификации федеральных автодорог она получит номер М-12.