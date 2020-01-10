На почве ревности: нижегородец угрожал фитнес-инструктору игрушечным пистолетом Происшествия

Нижегородец угрожал фитнес-инструктору игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 14 января 2020 года.

В дежурную часть поступило сообщение из одного из фитнес-центров Нижнего Новгорода. Заявитель сообщил, что посетитель угрожает инструктору клуба, направив на него предмет, похожий на оружие. Сотрудники фитнес-центра вызвали полицию.

Полицейские Ленинского района задержали подозреваемого. Оказалось, что 36-летний мужчина приревновал свою даму сердца к фитнес-инструктору, женщина занимается в этом клубе.

При дальнейшем разбирательстве было установлено, что предмет, которым задержанный угрожал инструктору, является муляжом пистолета. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, в канун Нового года серьезно пострадал нижегородский таксист, ему нанесли несколько ножевых ранений. К совершению данного преступления причастен 23-летний знакомый супруги потерпевшего. Как полагают следователи СК, обвиняемый совершил преступление на почве ревности, так как у него были отношения с женой потерпевшего таксиста. Расследование продолжается.

Напомним также, что жителю Чкаловского района грозит до 8 лет лишения свободы за разбойное нападение на продавца магазина с игрушечным пистолетом.