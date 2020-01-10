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Происшествия

На почве ревности: нижегородский таксист пострадал на дежурстве в канун Нового года

13 января 2020 12:05  [50] Происшествия

Нижегородский таксист серьезно пострадал на дежурстве в канун Нового года. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 13 января 2020 года, ранее 33-летний мужчина был госпитализирован с криминальными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 31 декабря 2019 года в Канавинском районе в такси сел клиент, указав адрес, по которому его надо доставить. На Мещерском бульваре, под надуманным предлогом, пассажир попросил остановить машину, после чего он нанес таксисту несколько ножевых ранений и скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали, благодаря своевременно оказанной квалифицированной помощи мужчина остался жив.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установили, что к совершению данного преступления причастен 23-летний знакомый супруги потерпевшего. 7 января 2020 года он был задержан на территории Дагестана и заключен под стражу.

Как полагают следователи СК, обвиняемый совершил преступление на почве ревности, так как у него были отношения с женой потерпевшего таксиста. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что избивший таксиста житель Краснобаковского района получил 4,5 года колонии.

Также сообщалось, что двое жителей Нижегородской области подозреваются в вымогательстве денег у таксистов на Бору. Установлено, что в период с июня по октябрь 2018 года мужчины незаконно требовали от борских таксистов ежемесячной передачи денежных средств за возможность оказывать транспортные услуги под угрозой применения насилия и уничтожения имущества.

В Нижнем Новгороде также неоднократно происходили случаи нападения на таксистов. В частности, нижегородцы приговорили к 18 годам колонии за убийство. Из-за отказа платить, возникла ссора. В результате, молодой человек нанес водителю 14 ножевых ранений, от которых мужчина скончался.

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