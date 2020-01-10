Реализация крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области продолжится в 2020 году Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

"В 2020 году в Нижегородской области продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, которые призваны дать толчок развитию экономики и туризма в районах Нижегородской области", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Говоря о финансовых резервах, сформированных в стране, Владимир Путин заявил о возможностях вкладывать дополнительные доходы в развитие и национальную экономику.

"Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали областных центров, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты потянут рост малого бизнеса, туризма", - сказал Владимир Путин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что активная реализация таких проектов в Нижегородской области велась в 2019 году. Речь идет о строительстве транспортной развязки Неклюдово – Золотово и о развитии Саровско-Дивеевского кластера.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется начать строительство транспортной развязки на пересечении трасс Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Нижний Новгород - Саратов и проспекта Гагарина. Контракт на проведение этих работ был заключен в конце 2019 года.

"Большая работа по развитию транспортной инфраструктуры была проведена в ушедшем году и в рамках развития кластера Арзамас – Дивеево – Саров. Построен юго-восточный обход центральной части села Дивеево, отремонтированы и реконструированы наиболее проблемные участки дорог. В 2020 году мы продолжим эту работу", - пояснил губернатор.

"Нельзя не упомянуть о поддержке федерального центра и в части строительства четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода – эта дорога выведет из областного центра транзитный грузовой транспорт и отправит в историю такое понятие, как автомобильная пробка в районе Ветчака", - добавил глава региона.

"Безусловно, правительство Нижегородской области продолжит работу по лоббированию интересов региона в части реализации проектов транспортной инфраструктуры. Это и обход Балахны, и строительство развязки на Циолковского, и ряд других важных для Нижегородской области объектов", - подытожил Глеб Никитин.