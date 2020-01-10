Новые автобусы, вместо отмененных, выдут на маршруты в Нижнем Новгороде до конца недели Общество

Фото: НИА Нижний Новгород (архивное фото)

Новые автобусы, вместо отмененных, выдут на маршруты в Нижнем Новгороде до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что администрация с 27 декабря 2019 года отменила и исключила из реестра следующие маршруты: Т-46 (Кузнечиха2 - аэропорт), Т-47 (пос.Сортировочный - микрорайон Цветы), Т-78 (ОАО Лазурь - Верхние Печеры), Т-98 (ул.Космическая - ул.Деловая).

Данная ситуация вызвала общественный резонанс поскольку это случилось неожиданно и жителей заранее не предупредили. Отправившись утром на работу, нижегородцы долгое время стояли на остановках, дожидаясь свои автобусы, которые так и не подошли. Более того, у некоторых маршрутов нет аналогов.

Позже администрация Нижнего Новгорода сообщила, что отмененные ранее маршруты общественного транспорта компенсированы другими автобусами, однако их маршрут был построен таким образом, что добраться до места назначения можно было лишь сменив три общественных транспорта.

В связи с этим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед областным правительством и муниципалитетами задачу улучшить транспортное обслуживание населения.

Как пояснили в пресс-службе правительства, до конца текущей недели на маршруты Нижнего Новгорода выдут 74 новых автобуса, которые входят в МП "Нижегородпассажиравтотранс".

Распределены они будут по следующим маршрутам:

А1 - 1 автобус

А2 - 6 автобусов

А3 - 4 автобуса

А9 - 5 автобусов

А10 - 2 автобуса

А11 - 1 автобус

А15 - 2 автобуса

А20 — 3

А26 — 10

А37 — 3

А40 — 2

А43 — 2

А48 — 2

А53 — 4

А56 — 2

А62 — 8

А64 — 2

А65 — 1

А66 — 1

А69 — 1

А72 — 5

А77 — 2

А80 — 2

А85 — 2

А90 — 1

Напомним, на оперативном совещании 30 декабря 2019 года Глеб Никитин поручил мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову и минтрансу Нижегородской области в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию с отменой маршруток. Особенно много комментариев в социальных сетях, в том числе в Инстаграм-аккаунте главы региона нижегородцы оставили по поводу отмены маршрутных такси №46, 78 и 98.

"Везде, где принимаются решения об отмене какого-либо маршрута, должно быть реально обеспечено движение общественного транспорта с нормальной периодичностью. Люди не должны ждать на остановках в мороз. Не должны быть отменены автобусы без компенсирующих маршрутов", - сказал Глеб Никитин.