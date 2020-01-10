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Экономика

Здание Нижегородского острога предлагают под салон красоты и медицинский центр

17 января 2020 14:17  [3] Экономика
Нижегородский острог

Нижегородский острог

Фото: Яндекс.Недвижимость

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два помещения в здании Нижегородского острога сдаются в аренду. Информация об этом размещена на портале, где размещены объявления о продаже и аренде недвижимости.

Речь идет о восьми комнатах общей площадью 308,9 кв.м. и одиннадцати комнатах, площадью 298,6 кв.м. на первом этаже данного объекта культурного наследия. В помещениях сделан косметический ремонт, оборудованы вентиляция и пожарная сигнализация.

Помещения можно снять за 156,8 тысяч рублей и 151,6 тысяч рублей соответственно.

"Рекомендуемое назначение: шоу-рум, салон красоты, медицинский центр, турагентство, продуктовый магазин, помещение для банка", - говорится в объявлении.

(фото помещения площадью 298,6 кв.м. на сайте Яндекс.Недвижимость) 
(фото одной из комнат помещения площадью 308,9 кв.м. на сайте Яндекс.Недвижимость) 

Напомним, что ранее градозащитники обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой инициировать передачу зданий острожного комплекса в собственность области. Градозащитники предположили, что на здание может претендовать Русская православная церковь. Однако, в Росимуществе НИА "Нижний Новгород" сообщили, что передачи острога и даже церкви на его территории в ближайшее время не ожидается.

C ноября 2019 года по острогу проводятся регулярные экскурсии.

СПРАВКА:

Нижегородский острог находится на площади Свободы. Здание построено на рубеже второй четверти XIX века и представляет собой комплекс тюремных и административных помещений. Острог является объектом культурного наследия федерального значения.

До 1915 года здание использовалось по его прямой функции. В разное время в нем отбывали наказания: Максим Горький, Владимир Короленко, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов и Петр Заломов.

После этого в нем размещались мастерские по изготовлению снарядов, склады, аптекоуправление, госпиталь для эвакуированных во время Великой Отечественной войны.

В 1981 году комплекс вошел в состав Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

В 2008 году здания острога были отреставрированы на средства федерального бюджета с целью открыть там музей.

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