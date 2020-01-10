Минэкологии Нижегородской области объявило конкурс на премию по охране окружающей среды Общество

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области проводит конкурс по отбору кандидатов на вручение премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В. Найденко. Предложения о выдвижении кандидатур принимаются до 1 марта 2020 года.

Премия им В.В. Найденко присуждается ежегодно юридическим, физическим лицам или коллективам, внесшим значительный вклад в охрану окружающей среды, разработавшим или реализовавшим лучший экологический проект, а также за рациональное природопользование, научную деятельность природоохранного значения и личный вклад в дело охраны окружающей среды.

Выдвижение кандидатур осуществляется органами государственной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, организациями, расположенными на территории Нижегородской области, общественными объединениями в сфере охраны окружающей среды и оформляется письмами-ходатайствами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: сведения о кандидате в произвольной форме, его согласие на участие в конкурсе, информация об основных итогах профессиональной и общественной деятельности кандидата с отражением всех заслуг в природоохранной деятельности, сведения о разработке и (или) реализации экологических программ и проектов. Также можно представить и дополнительные сведения, это печатные материалы (газетные, журнальные публикации, отражающие публичную оценку профессиональной деятельности кандидата) за последние два года, а также фото- и видеоматериалы, характеризующие работу.

Документы на соискание премии представляются в двух экземплярах по адресу: Кремль, корп. 14, каб. 207.

Решение о присуждении премии принимается губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В.Найденко", вручается диплом и денежная премия в размере 30 тысяч рублей. Повторное присуждение премии одному и тому же лицу не производится.

СПРАВКА:

Валентин Васильевич Найденко (7 декабря 1938 — 20 октября 2005) — российский учёный, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почётный гражданин Нижнего Новгорода, академик РААСН, ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. В. В. Найденко был крупным ученым, организатором ряда федеральных и международных научных программ. Круг его научных интересов включал проблемы архитектуры, строительных наук, градостроительства, экологии, реформы отечественного образования. Под его научным руководством реализовалась федеральная программа "Возрождение Волги", ряд международных проектов.