Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел первое заседание общественного организационного комитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" 20 января 2020 года. В заседании на стадионе "Нижний Новгород" приняли участие представители крупных промышленных предприятий, общественных организаций, учебных заведений. На сегодняшний день почти 80 компаний и организаций изъявили желание войти в состав оргкомитета и присоединиться к сбору подписей. Прием заявок продолжается.

Как подчеркнул Глеб Никитин, 14 декабря прошлого года президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". 16 января Государственная дума РФ единогласно приняла законопроект в первом чтении.

"Нижний Новгород должен по праву носить звание "Город трудовой доблести". В годы войны Горький – стал настоящей "кузницей Победы", ключевым центром оборонной промышленности. Здесь был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка. И это притом, что город подвергался многочисленным бомбардировкам", - добавил Глеб Никитин.

В ходе заседания инициативу по сбору подписей поддержали представители предприятий, общественных организаций и вузов. Там планируется проведение тематических мероприятий.

Предложение о присвоении звания в органы местного самоуправления смогут вносить граждане или общественные объединения. Затем оно будет передаваться властям региона, которые уже смогут обратиться к Президенту России с ходатайством о присвоении звания. Обращение должно получить экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения звания. А затем ходатайство должно быть рассмотрено Российским оргкомитетом "Победа". Только после этого звание может быть присвоено городу указом президента. Как подчеркнул Глеб Никитин, правительство Нижегородской области уже ведет активную работу в этом направлении.

"Сейчас идет подготовка всех необходимых документов для оформления заявки. Одной из ее составляющих и станут подписи нижегородцев. С инициативой создать общественный оргкомитет по сбору подписей за присвоение звания выступило нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия". Основной сбор подписей стартует в начале февраля и будет проходить двумя способами. Во-первых, отдать свой голос можно на специальном сайте. Во-вторых, будут организованы централизованные точки сбора подписей в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. А чтобы охватить максимальное количество людей, мы организуем еще и работу на улицах. В рамках сбора подписей мы также должны обеспечить информирование людей о том подвиге, который совершили горьковчане во время войны, о значении промышленности региона в деле Победы. Это важно для того, чтобы не допустить искажения правды о Великой Отечественной войне, о чем в последние дни говорил президент России Владимир Путин", - добавил секретарь НРО партии "Единая Россия".

"В Законодательном собрании велась активная работа, направленная на то, чтобы наш город получил это звание. Так, на заседании в декабре мы приняли Постановление о поддержке проекта Федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести". Присвоение городу высокого звания станет отличным подарком его жителям и ветеранам к 75-летию Великой Победы и 800-летию Нижнего Новгорода", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Историческая справка о подвиге трудовой доблести. Город Горький в период Великой Отечественной войны: http://archiv.nnov.ru/?id=12941.