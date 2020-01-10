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Общество

Большое содержание нефтепродуктов выявлено в отходах технической жидкости около Дзержинска

21 января 2020 19:07  [257] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Большое содержание нефтепродуктов выявлено в отходах технической жидкости около Дзержинска. Об этом сообщили в администрации Дзержинска 21 января 2020 года. На данный момент, отходы утилизированы.

Напомним, неделю назад в единую диспетчерскую службу Дзержинска поступила информация о разливе технической жидкости в районе автоцентра "DAF" по Московскому шоссе в лесном массиве около Дзержинска. Представителей "Приволжье - ТрансСервис-НН" вызвали в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия для составления протокола и дачи объяснений.

В день обнаружения разлива автотранспортная компания заверила, что в кратчайшие сроки нарушение будет устранено и больше не повторится. Документы, фото и видео, подтверждающие факт вывоза на специализированный полигон, 20 января предоставлены автотранспортной организацией "DAF" в управление экологии и лесного хозяйства администрации города Дзержинска.

В администрации отметили, что по результатам проведенных анализов отобранной на месте разлива жидкости, подтвердилось наличие в отходах большого содержания нефтепродуктов. Результаты анализов и необходимая информация для принятия мер административного воздействия переданы в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области и межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Администрация Дзержинска благодарит неравнодушных жителей, которые зафиксировали факт нарушения и сообщили о нем в администрацию города.

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