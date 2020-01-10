Тринадцать случаев злокачественных новообразований выявлено за месяц работы центра амбулаторной онкопомощи в Павлове Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Тринадцать случаев злокачественных новообразований выявлено за месяц работы центра амбулаторной онкопомощи в Павлове. Первый в Нижегородской области такой центр был открыт 26 декабря 2019 года в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил работу центра22 января 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Центр обслуживает население 4 районов - Павловского, Богородского, Вачского и Сосновского. Здесь есть магнитно-резонансный и компьютерный томографы, УЗИ-аппарат экспертного класса, маммограф. Также был выполнен капитальный ремонт здания. В этом году планируется закупить еще один цифровой маммограф и эндоскопический комплекс для проведения операций.

"Меньше месяца прошло с начала работы центра, но благодаря его работе уже удалось выявить 13 злокачественных новообразований на 1-2 стадии. Люди получили шанс на то, чтобы предотвратить развитие болезни. В своём Послании Федеральному собранию президент сделал акцент на доступности качественной медицинской помощи. И этот центр - яркий пример того, как одно из наиболее востребованных направлений медицины стало ближе десяткам тысяч жителей региона. Людям не нужно ехать в Нижний Новгород, все можно сделать максимально близко к дому", - сказал губернатор.

По итогам общения с жителями Глеб Никитин дал поручение более тщательно проработать маршрутизацию пациентов для того, чтобы новая техника работала более эффективно.

Ранее сообщалось, что в 2020 году продолжится дооснащение учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным: Нижегородского онкодиспансера, Павловской центральной районной больницы и Арзамасской центральной городской больницы.

Нижегородский онкоцентр за 9,5 млрд рублей планируют построить к 2025 году.