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Общество

"В состав "Поездов здоровья" включены лаборатории", - Глеб Никитин

22 января 2020 15:33  [140] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил работу южного "Поезда здоровья" в селе Абабково Павловского района22 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее уже сообщалось о том, что 2020 году количество "Поездов здоровья" увеличили с двух до четырех, а также было принято решение о продлении выездов мобильных лечебно-диагностических лабораторий круглый год.

"Очень важно, что нам удалось ввести в состав поездов и новые модули. Это два модуля "Комплексная диагностика", два модуля "Сахарный диабет", два флюорографа и два маммографа. Это еще больше повышает возможности поездов. Человек в родном селе может оперативно пройти обследования и получить направление на дальнейшее лечение. Обязательно будем поддерживать и развивать проект. Акцент в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сделал на развитии первичного звена. Это тот уровень, на котором должны чаще всего звучать "тревожные звонки", и с которого людей должны направлять уже в межрайонные и областные центры", - подчеркнул губернатор.

Также в Павловском районе Глеб Никитин проверил работу центра амбулаторной онкопомощи, который был открыт в декабре прошлого года. Выяснилось, что за месяц работы выявлено 13 случаев злокачественных новообразований.

Глеб Никитин также напомнил, что в этом году стартует региональная программа капитального ремонта медицинских учреждений, в том числе модернизации первичного звена здравоохранения, о чем также уже сообщалось.

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