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Экономика

Минтранс Нижегородской области намерен подать заявку на новые автобусы, троллейбусы и трамваи по нацпроекту "БКАД"

23 января 2020 13:53  [388] Экономика

Минтранс Нижегородской области намерен подать заявку на новые автобусы, троллейбусы и трамваи по нацпроекту "БКАД". Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам реализации программы 23 января 2020 года. Его провёл и.о. министра транспорта России Евгений Дитрих.

В 2019 году были закуплены низкопольные автобусы для социальных маршрутов Нижнего Новгорода, 54 автобуса разной вместимости для Дзержинска и 17 – для обновления муниципального пассажирского парка Арзамаса.

В 2020 году для регионов России, в том числе для Нижегородской области, появилась возможность закупки транспорта для социальных маршрутов при участии федерального бюджета.

Глава региона Глеб Никитин поставил перед минтрансом Нижегородской области сформировать и направить в федеральный центр заявку в соответствии с условиями программы до 3 февраля.

Замгубернатора Сергей Морозов пояснил, что согласно условиям нового федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", лизинговая компания предоставляет транспортное средство покупателю по схеме финансовой аренды (лизинга) за 40% от начальной стоимости на 5 лет под 10-12% годовых. 60% от начальной стоимости транспортных средств компенсирует федеральный бюджет. По такой схеме могут быть приобретены новые автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы и трамваи.

Напомним, 74 новых автобуса поступили в Нижний Новгород в декабре прошлого года, а также 70 и 56 автобусов в ноябре прошлого года (всего 200 единиц). Месте с закупкой 2018 года на 100 автобусов, в "Нижегородпассажиравтотрансе" сейчас 300 новых автобусов.

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